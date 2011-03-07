-PARK HOLDİNG'E İZİN YOK ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Rekabet Kurulu, Park Holding A.Ş.'nin, Boğaziçi, AYEDAŞ, Toroslar ve Akdeniz elektrik dağıtım bölgelerinin dördünü birden devralması işlemine izin vermedi. Rekabet Kurulu 3 Mart 2011 tarihli toplantısında, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirilmesi işlemlerine ilişkin dosyayı değerlendirerek karara bağladı. Rekabet Kurulunun konuya ilişkin kararları, bugün kurumun resmi web sayfasında yayımlandı. Buna göre Kurul, Yıldızlar SSS Holding A.Ş. ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan Eti Gümüş A.Ş.-Söğütsen Ser. San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. OGG tarafından yapılacak devralma işlemlerine ilişkin olarak, Yıldızlar SSS ve/veya Eti Gümüş tarafından Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım bölgelerinin dördünün birden devralınması işlemine izin verilemeyeceğini hükme bağlayan 16 Aralık 2010 tarihli Kurul kararında belirlenen ilkeler çerçevesinde; Yıldızlar SSS ve/veya Eti Gümüş'ün teklif verdiği altı bölge bakımından, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle'nin dördünün birden devralınması halinde ulaşılacak büyüklüğün aşılması durumunda devralma işlemlerine izin verilmeyeceğine, bu büyüklüğün altında kalacak devralma işlemlerine ise izin verilebileceğine karar verdi. Kurul, Park Holding A.Ş.'nin, Boğaziçi, AYEDAŞ, Toroslar ve Akdeniz elektrik dağıtım şirketlerinin dördünü de devralması işlemine izin verilemeyeceğine, öte yandan, bu dört bölgeden sadece üçünün Park Holding A.Ş. tarafından devralınması halinde söz konusu işlemlere izin verilebileceği kararını aldı. Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin AYEDAŞ, Akdeniz ve/veya Gediz'i devralması işlemlerine izin verilebileceğine karar veren Kurul, AYEDAŞ, Akdeniz ve Toroslar'ın özelleştirilmesi sürecinde ihalede teklif veren diğer teşebbüslere ilişkin olarak da şu kararları aldı: ''Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu'nun AYEDAŞ ve/veya Toroslar'ı devralması işlemine, bu ortaklığın yapısının elektrik dağıtımı faaliyetlerinin birleştirilmesi şeklinde yapılanması koşuluyla izin verilmesine sakınca bulunmadığına, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Toroslar'ı devralması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına, Emkat Ortak Girişim Grubu'nun Akdeniz ve/veya Toroslar'ı devralması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.''