T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PARK HOLDİNG İHALEDEN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

24 Mayıs 2011 14:40

-PARK HOLDİNG İHALEDEN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tamer Yıldız, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif veren Park Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren devam etmeyeceğini ve ihaleden çekileceğini açıkladığını bildirdi. STEAM tarafından Hilton Oteli'nde düzenlenen ''Enerji Arz Güvenliği ve Özelleştirmeler Arenası''na katılan Yıldız, burada gazetecilerin elektrik dağıtım özelleştirmelerine yönelik sorularını yanıtladı. Yıldız, özelleştirme ihalesine katılan dağıtım firmaları ile geçtiğimiz cumartesi günü toplantı yaptıklarını hatırlattı. Bakan Yıldız, İstanbul'un Anadolu ve Rumeli tarafı, Toroslar, Akdeniz, Dicle, Gediz ve Trakya bölgeleri ile alakalı teklif veren firmaların sürelerinin bu ay sonu itibariyle dolduğunu ve bazı firmaların da bu yola devam etmeme kararı aldığını bildirdi. Bakan Yıldız, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Park Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren ihaleden çekilme kararı aldığını, diğer altı dağıtım şirketinin özelleştirme ihalesini kazanan firmaların tamamının ise ek süre talep ettiğini bildirdi. Park Holding söz konusu bölgenin özelleştirme ihalesinde 1 milyar 165 milyon lira ile en yüksek teklifi vermiş ve 10 milyon dolar da teminat ödemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24