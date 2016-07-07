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Yaşam

Park halindeki TIR’a çarpan otomobil parçalandı; 4 ölü, 1 yaralı

Parçalanan otomobilden yol kenarına fırlayarak can verdiler

07 Temmuz 2016 10:46

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolu üzerinde yol kenarındaki park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler aracın uçtuğu yeşil alanda ölü ve yaralı aradı.

Kaza D100 karayolu Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D100 karayolunda İzmit istikametinde giden Remzi Aydın idaresindeki 41 KS 487 plakalı otomobil, Uzunçiftlik mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 UD 8567 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalan araç yol kenarına savrulurken, araç içindekiler ise çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yol kenarına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

 

Parçalanan otomobilden
yol kenarına fırlayarak can verdiler

 

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ilk yaptıkları incelemede kaza yapan otomobilde bulunan sürücü ve kaza şiddetiyle araçtan fırlayan İsmail Aydın, İbrahim Gökdemir, Sercan Öztürk, Oğuzhan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaptıkları aramada yol kenarındaki ağaçlık alanda buldukları ağır yaralı sürücü Remzi Aydın(20)'ı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

 

Çalılık alanda dakikalarca yaralı aradılar

 

Kaza alanına gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ise yaralı sürücünün araçta bir bayanın da olduğunu sayıklaması üzerine ellerine aldıkları ışıklar ile çalılık alanda yaralı aradılar. Uzun süren aramaların ardından herhangi bir kişiye rastlamayan ekipler, daha sonra kazada hayatını kaybedenleri cenaze aracına yüklediler.

Kazayı gören vatandaşlar ise otomobilin çok süratli olduğunu ancak bir anda kontrolden çıkarak TIR'a çarptığını söylerken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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