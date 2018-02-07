Park halindeki otomobilden tabanca ve mermi çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine arama yapılan park halindeki otomobilde, 2 ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu. Araç sahibinin evinde yapılan aramada ise 2 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Savuca Mahallesi\'nde uzun süredir park halinde duran M.A.\'ya ait otomobilden şüphelenen polis ekipleri, dün akşam aracı kontrol etti. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve bir miktar da uyuşturucu bulundu. Polis ekipleri, otomobilin sahibi M.A.\'nın evinde yaptıkları aramada ise 2 ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ile 70 kartuş ve 61 tabanca mermisi ele geçirdi. Polis ekipleri, silah ve mermilere el koydu, M.A. ile arkadaşları A.A. ve Y.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI