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Dünya

Park halindeki araca çarptı, hasarın ücretini bırakıyor gibi yapıp kaçtı

Rusya (DHA) - Rusya'da bir bisiklet sürücüsü, park halindeki otomobili fark etmeyince çarparak, yere yuvarlandı

11 Aralık 2018 18:13

Rusya (DHA) - Rusya\'da bir bisiklet sürücüsü, park halindeki otomobili fark etmeyince çarparak, yere yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden atarak, bisikletini yerden kaldıran genç, daha sonra çarptığı aracın yanına geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çarptığı alanda oluşan hasarı gören sürücünün, cebindeki parayı çıkararak önce saydığı görülüyor. Parayı bir araya getiren genç, parayı aracın kapı koluna bırakmak üzereyken son anda vazgeçiyor. Parayı avucunun içine alarak bisikleti ile olay yerinden uzaklaşan gencin, 2 gün sonra yakalandığı ve araçtaki hasarın ödettirildiği belirtildi.

 

(FOTOĞRAFLI)

 

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