Park halindeki 2 minibüs yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, yan yana park halinde bulunan 2 minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrasında minibüsler kullanılamaz hale geldi.

Yenişar Mahallesi Bartın durağında yan yana park halinde bulunan S.K. ve Y.G.\'ye ait 2 minibüste bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yanan minibüsleri görenler hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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