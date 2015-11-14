Paris'teki Tekvando Milli Takımı Türkiye'ye dönüyor

Terör saldırılarının gerçekleştiği sırada bir turnuva için şehirde bulunan ve aralarında Servet Tazegül, Nur Tatar gibi isimlerin de bulunduğu Tekvando Milli Takımı yarın Türkiye'ye dönecek.

Olimpiyat yolunda mücadele eden sporcular Servet Tazegül, Nur Tatar, Yunus Sarı, İpek Çiğdem, Fırat Bozan, Umut Birlik ve Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dün gece Paris'te yaşanan terör saldırıları sonrası büyük panik yaşadı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yetkililerle görüştüklerini ve uçaklarda sıkıntı olmadığını, yarın dönmeyi planladıklarını söyledi.

Turnuvanın iptal olduğunu belirten Şahin, "Buradaki yetkililerle konuştuk, uçaklarda bir sıkıntı olmadığını söylediler. Beklemedeyiz. Biz şu anda Eyfel Kulesi yakınlarında bir bölgede kalıyoruz. Diğer kafileler de çeşitle yerlerde bekliyorlar. Türk kafilesi olarak yarın sıkıntı olmazsa döneceğiz" dedi.

Milli takım kafilesinde yaklaşık 20 kişi bulunuyor.