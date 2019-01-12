Paris'teki patlamada yaralı sayısı 36'ya yükseldi

Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20’den 36’ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu
12 Ocak 2019 17:43
Fransa (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris\'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20’den 36’ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.
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