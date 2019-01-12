Paris'teki patlamada yaralı sayısı 36'ya yükseldi

Fransa (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris\'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20’den 36’ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.