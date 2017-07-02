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Dünya

Paris'teki havaalanında kısa süreli 'terör' alarmı

Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nın 2F terminalindeki yolcular 'terör alarmı' nedeniyle tahliye edildi

02 Temmuz 2017 00:23

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nın 2F terminalindeki yolcular 'terör alarmı' nedeniyle kısa süreli tahliye edildi.

Havalimanı yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir kişinin zorunlu güvenlik kontrolünden geçmeden, çalışanlara ait özel bölgeye girmesi nedeniyle tedbir amaçlı 'terör alarmı' verildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışanlara ait özel bölgenin güvenliğinden sorumlu kişinin, amirlerine haber vermeden görev yerini terk etmesi ve aramaya tabi tutulmadan söz konusu bölgeye giren bir kadının uzun süre bulunamaması nedeniyle yazılı mevzuat gereği tedbir amaçlı yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

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