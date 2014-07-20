T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris'teki Gazze protestosunda olaylar çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden grupla, polis arasında arbede yaşandı

20 Temmuz 2014 03:24

Fransa'nın başkenti Paris'te, valiliğin aldığı yasak kararına rağmen, binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Barbes Meydanı'nda toplanan kalabalık ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, kendisine taş ve şişe atan kalabalık üzerine göz yaşartıcı gaz sıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride İsrail bayrakları yakılırken, Filistin’e destek sloganları atıldı.

Bir grup Sosyalist Parti milletvekili, Paris’teki yasak kararını protesto etti. Aralarında Alexis Bachelay, Yann Galut ve Razzy Hammadi gibi isimlerin bulunduğu 7 milletvekili yayınladıkları ortak bildiriyle, gösteri yasağını protesto etti.

Bildiride, "Fransa, barışın yanında saf tutmalı, İçişleri Bakanlığı’nın yasak kararına karşı çıkıyoruz. Fransa’da hükümet yasak kararını derhal kaldırmalı"’ ifadesi kullanıldı.

 

Olaylarda 33 kişi gözaltına alındı

 

Polis tarafından yapılan açıklamada, Barbes Meydanında yapılan gösteride 2 polis ve 3 jandarmanın yaralandığı, 33 göstericinin de gözaltına alındığı açıklandı. 

Polis, kendisine taş ve şişe atan kalabalık üzerine göz yaşartıcı gaz sıkarken, gösteride İsrail bayrakları yakıldı ve Filistin'e destek sloganları atıldı. Göstericiler, polisin yoğun biber gazıyla müdahelesine karşılık olarak, etraftan topladıkları kasaları ateşe verdi.

 

Eylemciler arasında bulunan Paris'in banliyölerinden Grigny'nin Belediye Başkan Yardımcısı Pascal Troadec de, ise eylem yasağının 5'inci cumhuriyetin değerleriyle çeliştiğini dile getirirken, hükümetin sinagog saldırılarını bahane ettiğini savundu. 

Paris ve Nice kentlerinde düzenlenmesi planlanan gösteriler yasaklanırken, Marsilya, Lille, Lyon, Nimes, Stasbourg ve Montpellier kentlerindeki gösterilere ise izin verildi.

 

Hollande: Katılanlar sonuçlarına katlanır

 

Cumhurbaşkanı François Hollande ise yasak kararına rağmen gösteri yapanları uyardı. Resmi bir ziyaret için Çad’da bulunan Hollande, "Yasağa rağmen gösteriye katılanlar sonuçlarına katlanır" dedi.

Paris’teki gösteri yasağına rağmen yine Filistin ile dayanışma için Marsilya, Lyon, Lille ve Nantes kentlerinde düzenlenecek gösterilere ise izin verildi.

 

ETİKETLER

Fransaparisgazzeisrailfilistinprotesto

İlgili Haberler

Gazze'de 78'i çocuk 339 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara harekatının ikinci gününde ölü sayısı 339'a ulaşırken, yaralı sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı

'Sabah akşam Hitler'e söverler ama barbarlıkta Hitler'i dahi geçtiler'

Başbakan Erdoğan, Ordu'da yaptığı konuşmada, İsrail'in çocukları, kadınları ve masum insanları öldürdüğünü söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi için dünyanın pek çok yerinde protesto gösterileri düzenlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24