Paris'teki Gazze protestosunda olaylar çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te, valiliğin aldığı yasak kararına rağmen, binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Barbes Meydanı'nda toplanan kalabalık ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, kendisine taş ve şişe atan kalabalık üzerine göz yaşartıcı gaz sıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride İsrail bayrakları yakılırken, Filistin’e destek sloganları atıldı.

Bir grup Sosyalist Parti milletvekili, Paris’teki yasak kararını protesto etti. Aralarında Alexis Bachelay, Yann Galut ve Razzy Hammadi gibi isimlerin bulunduğu 7 milletvekili yayınladıkları ortak bildiriyle, gösteri yasağını protesto etti.

Bildiride, "Fransa, barışın yanında saf tutmalı, İçişleri Bakanlığı’nın yasak kararına karşı çıkıyoruz. Fransa’da hükümet yasak kararını derhal kaldırmalı"’ ifadesi kullanıldı.

Olaylarda 33 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından yapılan açıklamada, Barbes Meydanında yapılan gösteride 2 polis ve 3 jandarmanın yaralandığı, 33 göstericinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Polis, kendisine taş ve şişe atan kalabalık üzerine göz yaşartıcı gaz sıkarken, gösteride İsrail bayrakları yakıldı ve Filistin'e destek sloganları atıldı. Göstericiler, polisin yoğun biber gazıyla müdahelesine karşılık olarak, etraftan topladıkları kasaları ateşe verdi.

Eylemciler arasında bulunan Paris'in banliyölerinden Grigny'nin Belediye Başkan Yardımcısı Pascal Troadec de, ise eylem yasağının 5'inci cumhuriyetin değerleriyle çeliştiğini dile getirirken, hükümetin sinagog saldırılarını bahane ettiğini savundu.

Paris ve Nice kentlerinde düzenlenmesi planlanan gösteriler yasaklanırken, Marsilya, Lille, Lyon, Nimes, Stasbourg ve Montpellier kentlerindeki gösterilere ise izin verildi.

Hollande: Katılanlar sonuçlarına katlanır

Cumhurbaşkanı François Hollande ise yasak kararına rağmen gösteri yapanları uyardı. Resmi bir ziyaret için Çad’da bulunan Hollande, "Yasağa rağmen gösteriye katılanlar sonuçlarına katlanır" dedi.

Paris’teki gösteri yasağına rağmen yine Filistin ile dayanışma için Marsilya, Lyon, Lille ve Nantes kentlerinde düzenlenecek gösterilere ise izin verildi.