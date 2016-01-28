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Dünya

Paris'teki Disneyland'da silah ve cephanelik taşıyan iki kişi yakalandı

Yakalanan şahsın Avrupalı olduğu bildirildi

28 Ocak 2016 20:57

Paris'te özellikle çocukların çok ilgi gösterdiği eğlence merkezi Disneyland'in içindeki bir otelin girişinde, iki silah, cephanelik ve Kur'an-ı Kerim taşıyan bir kişinin yakalandığı açıklandı. Silahlı şahısın yanı sıra, birlikte olduğu bir kadının da gözaltına alındığı açıklandı.

Radikal'in haberine göre Fransa polisi, ülkenin başkenti Paris'te bulunan eğlence parkı Disneyland'in içindeki bir otelin girişinde, iki silah, cephanelik ve Kur'an-ı Kerim taşıyan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Polis, 28 yaşındaki adamın Avrupalı olduğunu bildirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

İsmi açıklanmayan kişinin çantasını X-ray cihazından geçirdiği esnada silahların fark edildiği belirtildi. Guardian'ın haberine göre, yakalanan kişi rezervasyon yaptırmak üzere otele giriyordu. Adamın ilk olarak otel güvenliği tarafından yakalandığı, daha sonra polisin olay yerine çağrıldığı ifade edildi. 

BBC'nin haberine göre, silahlı kişi yakalanırken herhangi bir direniş göstermedi. Fransa medyasına göre, yakalanan kişi, güvenlik güçlerinin takibindeki bir isim değil. Polisin, adamla birlikte seyahat eden olup olmadığını araştırdığı da bilgiler arasında.

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