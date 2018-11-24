Paris'te yapılan protestolara polisten sert müdahale: Tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı

T24 Haber Merkezi

Polis, Paris'in Champs Elysées caddesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto eden protestoculara göz yaşartıcı sprey ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

Protestocuların kullandığı fosforlu sarı ceketler sebebiyle "sarı ceket protestoları" adı verilen eylemler yükselen benzin fiyatlarına karşı başlatılmış, ardından genel olarak Macron hükümetini protesto etmeye başlamıştı.

CNN İnternational'da yer alan habere göre bugün protestolar sebebiyle 3 bin polise görev verildi ve hükümet binalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cuma günü yaptığı basın konferansında Fransa içişleri bakanı Christophe Castaner protescuların düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün olduğunu ama düzeni bozmamaları gerektiğini belirtmişti.

Polis bugün protestoculara sert müdahalerde bulundu, yerel kaynaklar protestoları dağıtmak için kolluk kuvvetlerinin araçlarından tazyikli su sıkıldığını ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ifade etti.