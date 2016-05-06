Paris’te uzun etek giyen kızı okula almadılar!

Fransa'da geçen yıl bir kız öğrencinin ‘uzun etek' giydiği gerekçesiyle okula alınmamasının ardından benzer bir olay bu sefer Paris yakınlarında bir banliyöde yaşandı.

Sputnik’in Nouvel Obs gazetesinden referans verdiği haberine göre, Nouvel Obs gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki Müslüman bir öğrenci, etek boyunun uzun olması dini bir simge olarak yorumlanarak okula alınmadı.

Genç kızın annesi Marie-Christine de Sousa'nın, Seine-et-Marne'deki okul yönetimine kızının neden okula alınmadığını öğrenmek için müracaat etmesi üzerine, yönetim, konunun aileyle pazartesi günü görüşüleceğini bildirdi.

Gazeteye konuşan anne Sousa, "Hem Fransız hem Portekizli olan kızım Katolik bir ailede dünyaya geldi ancak sonradan İslam'ı tercih etti. Her zaman onun tercihlerini ve kararlarını destekledim. Bu yılın başında başörtüsü takmasına izin verdim ancak bunu zaten okula giderken çıkarıyor. Okula giderken de uzun elbiseler giyiyor." ifadesini kullandı.



“Yasal yollara başvuracağız”



Sousa, kızının haklarını savunmak için yasal yollara başvuracaklarını da kaydetti.

Geçen yıl nisan ayında da Fransa'nın kuzeydoğusundaki Charleville-Mezieres kentindeki bir okulda, uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki Sarah adlı bir Müslüman öğrencinin derslere girmesi engellenmişti.

Fransa kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olan olayın ardından Sarah, iki haftalık okul tatili sonrası uzun eteği ile derse girebilmişti.

Fransa'da 2004 yılında uygulamaya konulan laiklik kurallarına göre, okullarda başörtüsü, Yahudi kipası veya büyük Hristiyan haçları gibi dini sembolleri kullanmak yasak.

Geçtiğimiz ayın ortalarında da Fransa Başbakanı Manuel Valls, başörtüsünün üniversitelerde yasaklanmasını istemiş, Başbakan'ın bu talebi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.