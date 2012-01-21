-Paris'te Türklerin gösterisi bitti PARİS (A.A) - 21.01.2012 - Fransa ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türklerin Fransa Senatosunun gündeminde olan Ermeni yasa teklifine karşı çıkmak için düzenledikleri protesto gösterisi sona erdi. Protesto gösterisi, yasa teklifinin 23 Ocak'ta oylanacağı Senato binası önünde yapılan konuşmalarla son buldu. Konuşmaların ardından, Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyet, yasa teklifine karşı çıkan Türklerin tepkilerini dile getiren mektupları Senatodan bir heyete teslim etti. Senato binası önünde yapılan konuşmalarda, Türk dernekleri temsilcileri yasa teklifinin düşünce ve ifade özgürlüğüne, Fransız anayasasına ve araştırma özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade ettiler. Dernek temsilcileri, Fransız tarihçilerin ve anayasa uzmanlarının da yasa teklifine karşı çıktığına dikkati çektiler. Gösteri yürüyüşü İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi. Gösteriye katılanlar, daha sonra sessiz bir şekilde dağıldılar. Gösteriye Avrupa'nın çeşitli kentlerinden ve Fransa'nın dört bir yanından yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Fransız Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi Birliği, 23 Ocak'taki oylama öncesinde Senato binasının önünde bir protesto gösterisi daha düzenleyecek. Fransız Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi Birliği, bugün ayrıca Fransa'nın önde gelen gazeteleri Le Monde, Liberation ve Le Figaro'ya tam sayfa ilan vererek Fransız senatörlerin 23 Ocak'ta oylanacak yasa teklifine karşı çıkmalarını istedi. Üç gazetede de yayımlanan tam sayfa bildiride, ünlü Fransız tarihçi ve anayasa uzmanlarının yasa teklifine karşı çıkan tutumlarına atıfta bulunuldu ve senatonun yasa teklifini reddetmesi istendi.