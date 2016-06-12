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Spor

Paris'te Türk taraftarlarına saldırı

Taraftarların içinde bulunduğu otobüsün camlarının kırıldığı öğrenildi

12 Haziran 2016 20:10

Euro 2016 D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Paris'te Türk taraftarları saldırıya uğradı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fransa'da Parc Des Princes Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi yaklaşık 100 kişilik Neo-Nazi grubunun Türk taraftarların içinde bulunduğu otobüse taşlarla saldırı gerçekleştiği ve otobüsün camlarını kırdığı öğrenildi.

Güvenlik görevlilerinin gruba müdahale ettiği ve Türk taraftarlarının stada güvenli bir şekilde ulaştırıldıkları belirtildi.

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EURO 2016A milliFransaNeo Nazitaraftarlara saldırı

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