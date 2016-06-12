Paris'te Türk taraftarlarına saldırı

Euro 2016 D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Paris'te Türk taraftarları saldırıya uğradı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fransa'da Parc Des Princes Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi yaklaşık 100 kişilik Neo-Nazi grubunun Türk taraftarların içinde bulunduğu otobüse taşlarla saldırı gerçekleştiği ve otobüsün camlarını kırdığı öğrenildi.

Güvenlik görevlilerinin gruba müdahale ettiği ve Türk taraftarlarının stada güvenli bir şekilde ulaştırıldıkları belirtildi.