Paris'te 'Türk Sinema Haftası'

Fransa'nın başkenti Paris'teki Türk göçmen derneği L'ACORT, 19-28 Nisan arasında "Türk Sinema Haftası" düzenleyecek.



Türkiye'de yeni vizyona giren filmler, bu yıl altıncı kez düzenlenen sinema haftasında gösterilecek.



Paris'in 10. bölgesindeki L'Archipel sinemasında yapılacak etkinliklerin listesinde, Türkiye'den gelecek yönetmen ve sanatçıların katılımıyla, Türk sinemasıyla ilgili tartışma programları da bulunuyor.



Sinema haftasında Derviş Zaim'in "Nokta", Mehmet Eryılmaz'ın "Hazan Mevsimi", Reis Çelik'in "Mülteci", Murat Saraçoğlu'nun "O... Çocukları", Aydın Sayman'ın "Janjan", Özcan Alper'in "Sonbahar", Onur Ünlü'nün "Güneşin Oğlu", Can Dündar'ın "Mustafa" ve Tolga Örnek'in "Devrim Arabaları" gösterilecek.

