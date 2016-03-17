Paris'te terörle mücadele operasyonu

Paris Savcılığından verilen bilgiye göre, gözaltına alınan biri kadın 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ocak ayından bu yana Fransa'da terör saldırısı hazırlığı yaptıkları şüphesiyle 74 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Arama ve operasyonlarda hemen her gün gözaltına alınanlar oluyor" diyen Cazeneuve, saldırı tehdidinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen hâlâ yakalanamadı.