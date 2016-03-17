T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris'te terörle mücadele operasyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

17 Mart 2016 01:28

Paris Savcılığından verilen bilgiye göre, gözaltına alınan biri kadın 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, ocak ayından bu yana Fransa'da terör saldırısı hazırlığı yaptıkları şüphesiyle 74 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Arama ve operasyonlarda hemen her gün gözaltına alınanlar oluyor" diyen Cazeneuve, saldırı tehdidinin hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen hâlâ yakalanamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaParisSavcılığındanBakanı Bernard CazeneuveCazeneuveKasımIŞİDSalah AbdeslamDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24