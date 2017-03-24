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Dünya

Paris'te taciz önlemi: Kadınlar otobüsten istedikleri yerde inecek

Parisli kadınların güvenliği için gece otobüslerine özel uygulama geliyor

24 Mart 2017 01:37

Paris Toplu Taşıma Sendikası (STIF) konsey toplantısında aldığı bir kararla kadınlara yönelik tacizi engellemek adına gece otobüslerine “talep üzerine durak” uygulamasını getireceğini duyurdu. Bu uygulama ile yolculara, iki durak arası, evlerine en yakın yerde inme imkanı sunulacak.

Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse’in, daha önce de toplu taşıtlarda güvenlik görevlisi sayısının artırılacağını açıklamıştı. Uygulama, başarılı sonuç verdiği takdirde, bölgedeki tüm gece otobüslerini kapsayacak.

Öte yandan 2015’te Kadınlar ve Erkekler Arası Eşitlik Yüksek Konseyi’nin (HCEfh) Fransa’da yaptığı bir araştırmada katılımcı kadınların tamamının toplu taşıtlarda en az bir kere tacize uğradığı ortaya çıkmıştı.

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