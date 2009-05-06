Paris'te striptiz kaçamağı

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‘Taraftarlar tepki gösterdi’

‘Başarıları mı kutlamaya geldin?’

Dönüşte kavga çıktı

Hürriyet gazetesinin haberine göre; cezalı olduğu için Galatasaray’ın cuma gecesi Hacettepe ile Ankara’da oynadığı maçta forma giyemeyeceği için izin alan Arda aynı gün Paris’e gitti. Arkadaşlarıyla gezip eğlenen Arda, cumartesi gecesi de yine arkadaşlarıyla birlikte Paris’teki ünlü striptiz kulübü Pink Paradise’ın kapısından içeri girdi. Ancak Şanzelize yakınındaki bu gece kulübünde genç futbolcuyu kötü bir sürpriz bekliyordu.Kapıdan girişi 20 Euro olan striptiz kulübünde aynı dakikalarda 23 kişilik bir Türk turist grubu vardı. Bu grubun içinden de 5-6’sı Galatasaray taraftarıydı. Taraftarlar bir gece önce Galatasaray’ın lige veda etmeye hazırlanan Hacettepe karşısındaki hezimetinin öfkesiyle genç futbolcuya tepki göstermeye başladı.Taraftarlar "Takım bir gece önce akıl almayacak bir yenilgi yaşamış. Ligde hedeflerden şaşılmış, sen gece kulüplerinde geziyorsun. Elde edilen başarıları kutlamaya mı geldin?" diye öfkelerini dile getirmeye başladılar. Bunun üzerine Arda önce locaların olduğu bölüme kaçarak taraftarların tepkisinden kurtulmaya çalıştı. Başarılı olamayıp taraftarların tepkisi dinmeyince Pink Paradise’ı terk etmek zorunda kaldı.Striptiz kulübündeki gece kaçamağı keyifsiz biten Arda’nın peşini yaşadığı kötü gelişmeler İstanbul dönüşünde de bırakmadı. Arda, Atatürk Havaalanı’nda arkadaşlarından birinin termal kameranın bulunduğu bölüme yönlendirilmeleri sırasında güvenlik görevlisiyle kavga etmesiyle zor durumda kaldı. Genç futbolcu kavgayı önlemeye ve tarafları ayırmaya çalıştı. Yönetici Haldun Üstünel de Arda’yla görüşerek "Sen Galatasaray’ın gelecekteki kaptanısın. Saha içi ve dışındaki yaşamına çok dikkat etmelisin. İnsanlar seni örnek alıyor, yıldız isimler yaşamına çeki düzen vermeli" diyerek uyardı.