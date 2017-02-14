"Paris'te şiddet olaylarının sürmesi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirir"

Fransız gazeteci Thomas Guenole, Paris banliyölerindeki protestoların sürmesi halinde, şiddet olaylarının ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'dinamiklerin değişmesine' sebep olabileceğini söyledi.

Gazeteci Guenole'nin açıklamaları, başkent Paris'in 11 mahallesinde süren polise karşı isyanın şiddetlendiği bir zamanda geldi.

Şiddet olayları, polisin bu ayın başında 'Theo' adında 22 yaşında bir genci darp edip tecavüz etmesinin ardından patlak vermişti. Geçen hafta 2 bin kişi polis şiddetini protesto etmek için sokağa dökülmüştü. Eylemde 37 kişinin gözaltına alınması, kenar mahallelerinde yaşayan gençlerde polise karşı ökfeyi daha da alevlendirmişti.

Guenole: Banliyölerdeki şiddet olayları artabilir

Guenole, gidişatın Paris banliyölerinde daha geniş çaplı isyan ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden olacağı kanaatinde: "İsyan devam ederse, banliyö gençleri cumhurbaşkanlık seçimlerinin başlıca kampanya gündemi haline gelecektir, tüm imalarıyla beraber; buna güvenlik talepleri ve banliyö gençlerinin aşağılanması da dahil. Dolayısıyla, ülkede özellikle son 15 yıldır somut olarak var olan ve acilen çözülmesi gereken 'polis politikası' sorununu görmezden gelmiş olacağız."

Söz konusu politikaya değinen Guenole, Fransa'da ilçe emniyet müdürlüklerinin feshedilmesini sert bir dille eleştirdi. Guenole, bu kararın polis memurlarını banliyölerde desteksiz bıraktığını savunuyor.

Guenole: Fransız polisi ırkçı davranıyor

Guenole ayrıca polisin kimlik kontrollerinde etnik ayrımcılık yaparak ırkçı bir tutuma sahip olduğunu da hatırlattı: "Kontrolleri, istatistikleri yükseltip daha çok yasa dışı göçmen yakalamak için yapıyorlar. Kimlik kontrollerini bu kadar artırmaları, polisle çoğunlukla beyaz olmayan banliyö gençleri arasındaki gerginliği körüklüyorlar. Bu sorun örtbas ediliyor."

Fransız gazeteciye göre Fransız polisinin halkla ilişkiler politikası gittikçe karmaşıklaşıp kaotik bir hal alıyor.

Raufer: Şiddet olaylarının sorumlusu iç işleri bakanı

Sputnik'e konuşan Fransız kriminolojist Xavier Raufer, banliyölerde yaşanan şiddet olaylarından İç İşleri Bakanı Bernard Cazeneuve'ü sorumlu tutuyor: "Sayın Cazeneuve'ün ekibinin ve devlet medyasının apaçık gerçekleri inkar ettiğini ve çürümekte olduğunu gördüğümüz Fransa'nın güvenliğinin cesedine her gün yeni bir kat makyaj uyguladığını defalarca açıkladım.

Mauger: Paris isyanı 12 yıl önceki gibi bir olaya dönüşmez

Sosyolog Gerard Mauger, Paris'te yaşanan isyanın 12 yıl önce ülkeyi saran dev isyan dalgası gibi bir toplumsal olaya dönüşmeyeceği kanaatinde. Buna, Theo'ya saldırıda bulunan polislerden birinin tecavüzle, diğer üçünün de ağır cezayı gerektiren müessir fiil işlemekle suçlanarak yargı önüne çıkartılmalarının etkisinin bulunduğunu vurguluyor.

12 yıl önce, polisten kaçan 3 gencin bir trafoya saklanıp elektriğe çarpılmaları sonucunda ölmelerinin ardından ülke çapında polise büyük bir öfke patlaması yaşandı. Çoğunlukla Müslüman ve Arap kökenli gençlerin isyanında çok sayıda araç ve kamu binası