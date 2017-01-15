T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Paris'te Ortadoğu Konferansı

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereleri canlandırmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı düzenlendi

15 Ocak 2017 15:15

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereleri canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'ın gitmediği konferansa 70'e yakın ülkeden delegeler katılıyor.

BM Güvenlik Konseyi: İsrail yerleşimlere son vermeliİsrail-Filistin Sorunu için kim ne dedi?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de konferansa katılacak.

Toplantıya Paris büyükelçisini gönderen Rusya ise Abbas ve Netanyahu'yu Moskova'da ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin tarafı konferansı olumlu karşılarken, İsrail toplantının kendisine karşı düzenlendiğini savunuyor.

Konferansın sonuç bildirgesinde, İsrail ve Filistin'e "İki devletli çözümü tanımaları" ve "Nihai müzakereler öncesinde ön yargıyla tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaları" çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

Barış görüşmelerine uluslararası toplumun dahil olmasını başından beri reddeden Netanyahu, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile yaptığı görüşmede, konferansa karşı olduğunu belirtmiş, Paris'te alınması muhtemel kararları tanımayacaklarını vurgulamıştı.

Abbas ise Fransa medyasına "Paris Barış Konferansı'nın iki devletli çözüm için belki de son fırsat" yorumunu yapmıştı.

Ev sahibi Hollande ise konferansın amacının iki devletli çözüme uluslararası desteği yinelemek olduğunu kaydederken, "Bu konferansın, sorunun çözümüne katkı yapacağına inanıyorum. Barışı İsrail ve Filistinliler birlikte sağlayacak, başkaları değil. Sadece ikili müzakereler bu sorunu çözebilir" yorumunu yapmıştı.

Fransa'da Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çabalar sonucu hazırlanan bir tasarı 2014 Aralık ayında Meclis ve Senatodan geçmişti.

Tasarı, hükümetten "Bağımzısı Filistin devletinin tanınmasını" talep ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle başlayan son Ortadoğu barış süreci görüşmeleri 2014'ün Nisan ayında İsrail'in Doğu Kudüs'e yeni yerleşim planları açıklamasıyla tıkanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FilistinFransaParis Ortadoğu Barış KonferansıBaşbakanı Binyamin NetanyahuMahmut AbbasOrtadoğu Barış Konferansı ParisGüvenlik KonseyiSorunuDışişleri Bakanı John KerryParisRusyaAbbasNetanyahu MoskovaNetanyahu Cuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24