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Dünya

PARİS'TE KAR UÇAK SEFERLERİNİN AKSATTI PARİS (A.A)

08 Aralık 2010 20:43

-PARİS'TE KAR UÇAK SEFERLERİNİN AKSATTI PARİS (A.A) - 08.12.2010 - Fransa'nın başkenti Paris'i sabah saatlerinden bu yana etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hava ulaşımının aksamasına yol açtı. Roissy havaalanı, pistin karla kaplanması sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Sivil Havacılık İdaresi, havayolu şirketlerinden tarifeli seferlerinin yüzde 20'sini iptal etmesini istedi. Başkentteki Orly havaalanındaki seferlerde de uzun süreli gecikmeler yaşandı. Paris'teki yoğun kar yağışı nedeniyle belediye otobüsü seferlerinin büyük kısmı yapılamadı. Meteoroloji İdaresi, kötü hava koşullarının 20 bölgede etkili olduğunu belirtirken, sürücülere dikkatli olmaları ve çok gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısını yapıyor.  

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