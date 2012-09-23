Paris'te 'Femen okulu' açıldı

Femen adlı Ukraynalı aktivistler, Paris'te fiziksel ve ideolojik eylemlerini öğretecekleri bir eğitim merkezi açtı.

Guardian gazetesinden Kim Willsher’ın haberine göre, 22 yaşındaki Inna Shevchenko, bir grup feministin daveti üzerine Fransa ’ya geldi. Femen , Paris’in fakir ve farklı etnik kimliklerden gelen insanlarının oturduğu Goutte d'Or bölgesinde, Lavoir Moderne Parisien’de kamp kurmuş durumda.

Inna, hareketi Fransa ’ya taşımak ve burada bir eğitim merkezi açmak fikrinin, Fransız feministlerden geldiğini söylüyor. Davet, onlara ihtiyaçları olduğunu belirten bir mesaj eşliğinde gelmiş. Inna “Bu olaydan önce Fransa ’yı birinci dünyaya ait, feministlerin zaten çok güçlü olduğu bir ülke diye düşünürdük. Bize ihtiyaçları olabileceğini düşünmemiştik. Buraya geldiğimizden beri, kavgaya tekrar başlamak istediklerini belirten pek çok Fransız kadınla tanıştım. Feminizme yeni bir yüz, yeni bir dövüş ve taze kan getiriyoruz” diyor.

2 kamp daha açılacak

Inna, yeni feminist ‘üyelere’ fiziksel ve ideolojik eğitimlerini veriyor. Femen militanlarından 24 yaşındaki Alexandra ve 25 yaşındaki Oxana Shachko ise Kiev’e geri dönerek benzer bir kamp kurmaya karar vermişler. Üçüncü bir kampın, 2016’da Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Brezilya’da kurulması planlanıyor.

Örgütün kurucularından olan Inna, çıplaklığı kullanarak insanlara “vücudumuzdan başka hiçbir silahınız yok” mesajı vermek istediklerini söyleyerek, barış ve silahsızlanma yanlısı bir örgüt olduklarının altını çiziyor. “Erkeklerin dünyasında savaşabilmek için güçlü bir yöntem bu. Erkeklerin baskın olduğu bir ortamdayız ve bu da onları provoke etmenin, dikkatlerini çekmenin tek yolu. Vücutlarımızı ya da yüzlerimizi saklamıyoruz. Düşmanlarımızla yüz yüze geliyoruz. Onların gözlerinin içine bakıyoruz ve bunu yapabilmek için çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.”

Öte yandan Inna, eğitimlerin tamamen barışçıl olmayacağını itiraf ediyor: “ Feminizm provakatif olmalı. Kadınların başka türlü dikkat çekmelerinin imkanı yok. Bize imkan tanınan tek hareket şekli bu. Bu yüzden eğitimler hem ahlaki boyutta, hem de fiziksel olacak. Sportif olmalısınız ki, protesto sırasında polise saldırmanız ya da bir binadan veya arabadan atlamanız gerektiğinde bunu yapabilesiniz."

Çıplaklık kolay bir şey değil

Alexandra Shevchenko ise “Üstsüz şekilde protesto yapmanın ardında bir ideoloji var. Üzerimizdekileri çıkartıp bağırmaya başladığımız zaman çok fazla dikkat çektiğimizi çabuk anladık. Bu yöntem işe yarıyor. Tabii, insanlar çıplaklığımız hakkında konuşuyorlar, ama aynı zamanda vermeye çalıştığımız mesajı da dinliyorlar. İnanın bana; kıyafetlerimi çıkartıp kamusal bir alanda öylece durmak, benim için gerçekten zor. Ancak bu bir dövüş ve dövüşmek kolay bir iş değil” diyor.

2008’de Ukrayna’da kurulan Femen , eski Sovyet ülkesinde cinsel ayrımcılık, fuhuş ve kadınların istismarını protesto etmek amacıyla kuruldu. Bugün ise tüm dünyada, kadınlarla ilgili her türlü istismar olayını protesto ediyorlar. Adlarını, eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın bir otel görevlisine tecavüz ettiği iddialarından sonra yaptıkları protestoyla duyuran Femen , İstanbul ’da da töre cinayetlerini protesto ettikleri bir protesto gösterisi yapmıştı.