-Paris'te ''Farklı İstanbul'' etkinlikleri PARİS (A.A) - 15.09.2011 - Paris'teki ''Gaite Lyrique'' sanat ve kültür merkezi, İstanbul'daki farklı sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den ''Yakaza'' ve ''123'' müzik gruplarıyla, caz ustası İlhan Erşahin'in verdiği konserlerle dün akşam başlayan etkinlikler pazar günü sona erecek. ''Açık Radyo'', ''Kolaj İstanbul'' etkinliklerini 'Gaite Lyrique'' sanat ve kültür merkezinden canlı yayınlarla Türkiye'deki dinleyicilere ulaştıracak. Etkinlikler boyunca, ünlü DJ Murat Meriç, ''Anadolu pop'' tarzı seçtiği müziklerle Fransız davetlilere müzik ziyafeti verecek. Tiyatro ve sinema sanatçısı Serra Yılmaz'ın konseptini oluşturduğu, görsel olarak fotoğraf ve video görüntülerinin eşliğinde yine farklı bir İstanbul'u seslerle Fransız davetlilere tanıtacak. Yılmaz, AA'ya yaptığı açıklamada, ''kendi evinde ve İstanbul'un farklı bölgelerinde gündüz , öğle , akşam ve gece saatlerinde kaydedilen seslerle bu konsepti oluşturduğunu'' belirterek, ''bir anlamda seslerle benim ve İstanbul kentinin portresini anlatıyoruz'' dedi. Yılmaz, yine etkinlikler boyunca davetlilere Fransızca Türk masalları okuyacak. Şehircilik uzmanı Jean-Francois Perouse, İstanbul üzerine konferans vereceği etkinlerde, Gülden Durmaz'ın kısa metrajlı filmi, Barış Doğrusöz'ün video gösterisi ve İmre Azem'in çektiği belgesel filmi davetliler izleyebilecek. Türkiye'de gençlerin beğeniyle dinlediği Burak Arıkan'ın ve ''Hayvanlar Alemi grubunun'' konserleri yine etkinlikler içinde yer alıyor. Etkinliklerde, Türk mutfağı da zengin bir şekilde davetlilere tanıtılacak. Sanat ve kültür merkezi yetkilileri, daha önce Berlin'le ilgili olarak bu tür bir etkinlik düzenlediklerini belirterek ikinci olarak renkli ve kozmopolit yapısıyla İstanbul'u tercih ettiklerini belirtiyorlar. AA muhabirine bilgi veren kültür merkezi yetkilileri, farklı ve alternatif sanatçıları davet ederek İstanbul'un farklı, karışık, çelişkili, enerjik görüntüsünü Paris'te yaşayanlarla buluşturmayı hedeflediklerini söylediler.