-Paris'te Evliya Çelebi etkinlikleri PARİS (A.A) - 14.11.2011 - Birleşmiş Milletler'in Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı'nın (UNESCO) himayesinde, Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Paris'te sürüyor. Arap Dünyası Enstitüsü'nde ''Bir Osmanlı Seyyahı, Evliya Çelebi'' başlıklı sergi açıldı. Yine Arap Dünyası Enstitüsü oditoryumunda Bezmara müzik grubunun, Evliya Çelebi dönemine ait müzik enstrümanlarının kullanıldığı konser verdi. Evliya Çelebi ile ilgili etkinlikler dolayısıyla sergi ve konseri izlemeye gelenler için bir resepsiyon verildi. Serginin açılışını yapan Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, ''Evliya Çelebi, tarihi medeniyetimizin izlerinin bize miras bıraktı'' diye konuştu. İvanov, ''Evliya Çelebi'nin eserlerinin tarih ve coğrafya dışında etnografya, antropoloji, ekonomi, mimari edebiyat alanlarında da gelecek nesillere paha biçilmez kaynak oluşturduğunu'' ifade etti. -Medeniyetleri buluşturan şahıs- Başbakanlık danışmanı, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Profesör Bekir Karlığa, Evliya Çelebi'nin medeniyetleri buluşturan bir şahıs olduğunu söyledi. Karlığa, etkinliklerle ilgili verdiği demeçte şunları söyledi: ''Osmanlı Türk medeniyetinin en büyük temsilcilerinden ve gezi edebiyat anının mümtaz simalarından birisi olan Evliya Çelebi, 400. doğum yıldönümünde UNESCO tarafından bütün dünyada anılmaya başladı. Biz de Evliya Çelebi'nin adına Paris'te bir uluslararası sempozyum, sergi ve konser düzenledik. Evliya Çelebi, yaklaşık 3 bin yerleşim merkezini ziyaret ederek buralar hakkında bilgi vermiş ve 10 bin sayfayı aşan büyük ebatlı seyahatnamesiyle, dünya seyahat literatürünün önemli bir ismi olmuş. Bu sergi ve sempozyumla, Evliya Çelebi'nin medeniyetleri nasıl buluşturduğunu göstermek ve farklı dil, din, ırk ve dinleri buluşturan ve kaynaştıran Osmanlının toplum yapısının 17 yüzyıldaki görüntüsünü gözler önüne sermek istedik.'' Evliya Çelebi'yi anma etkinlikleri, Fransa Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü'nde (INALCO) dün başlayan ''Evliya Çelebi, 17. Yüzyıl Osmanlı Seyyahı Zamanında Avrupa'' başlıklı sempozyum, uluslararası bilim adamlarının bugün yapacakları sunumlarla sona erecek.