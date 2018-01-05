Paris’te Erdoğan protestosu; Fransız gazeteciler Türkiye’deki tutuklu meslektaşlarını hatırlattı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Sınır Tanımayan Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa seyahati öncesi, Türkiye’deki tutuklu meslektaşlarına destek için bir eylem düzenledi.

Gazeteciler Ahmet Şık, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak gibi tutuklu meslektaşlarının resimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı. Dövizlerde yer alan stensil portrelerin Fransız sokak sanatçısı C215 tarafından yapıldığı kaydedildi.

İnternet sitesindeki Recep Tayyip Erdoğan profilinde Cumhurbaşkanı için “demokrasi kisvesi altındaki agresif diktatörlükle gazetecilere saldıran yırtıcı” ifadelerini kullanan RSF’in Genel Sekreteri Chritophe Deloire eylemde yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın gerilim stratejisi jem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye’nin bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil” ifadelerini kullandı.