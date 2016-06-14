Paris'te emniyet müdürü ve eşi öldürüldü; saldırıyı IŞİD üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris’in banliyösü Yvelines’de bir emniyet müdürü, evine girerken bir saldırganın bıçak darbeleriyle öldürüldü. Emniyet müdürünün evine giren ve teslim olmayı reddeden bıçaklı saldırgan, özel harekat ekiplerinin baskını sonrasında vurularak öldürülürken, evde emniyet müdürünün eşinin de cesedi bulundu. Öte yandan, yara almamış olan üç yaşındaki bir erkek çocuğu da sağlık birimleri tarafından kurtarıldı. IŞİD, kendisine bağlı haber ajansı Amaq üzerinden, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırı anında sivil olan emniyet müdürü, saat 20:30 civarlarında işinden çıkarak evine geldiği sırada bıçaklı bir kişinin saldırısına uğradı ve aldığı bıçak darbeleri ile olayyerinde hayatını kaybetti.

Daha sonra emniyet müdürünün evine giren bıçaklı saldırgan, olay yerine gönderilen RAID (özel yetiştirilmiş elit polis kuvvetleri) tarafından gece yarısı vurularak öldürüldü.

Emniyet müdürünün eşinin de cesedi bulundu

Yerel saat ile 21:30’da olay yerine gelen RAID gece yarısına kadar saldırgan ile konuşarak teslim olmasını sağlamaya çalıştı. Saldırgan ile yapılan konuşmalar bir fayda vermeyince eve girilerek saldırgan etkisiz hale getirildi. Evde aynı zamanda emniyet müdürünün eşinin de cesedi bulunurken, olaydan sonra bir açıklama yapan Versailles Cumhuriyet başsavcısı Vincent Lesclous, saldırganın bu fiili neden işlediğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise IŞİD, kendisine bağlı haber ajansı Amaq üzerinden, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

IŞİD tarafından düzenlendiği doğrulanırsa, bu, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan, 130 kişinin öldüğü saldırılardan sonraki ilk IŞİD saldırısı olacak.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, olayda hayatını kaybeden emniyet müdürü ve eşinin yakınlarına taziye mesajı iletti.