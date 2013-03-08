'Paris'te de nükleer var, ordaki turiste bir şey olmuyor da Mersinde'kine mi olacak?'

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Mersin'e nükleer santral kurulmasının turizmi olumsuz etkilmeyeceğini savundu. Yıldız, "Paris'e 40 kilometre uzaklıkta 4 tane nükleer santral varken, bu şehri ziyaret eden 55 milyon turiste bir şey olmuyor da Mersin'deki turiste mi bir şey oluyor?" dedi.

08.03.2013 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Temel Kanun” olarak görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Mersin'e nükleer santral kurulacak olmasının, turizmi olumsuz etkileyeceği yönündeki iddialara ilişkin Yıldız, “Paris'e 40 kilometre uzaklıkta 4 tane nükleer santral varken, 55 milyon turist bu şehiri ziyaret ediyor. Oradaki turiste bir şey olmuyor da Mersin'deki turiste mi bir şey oluyor?” diye sordu.

En gelişmiş üç ülkenin, toplam nükleer santrallerin yarısına sahip olduğunu belirten Yıldız, “Biz gelişmemize bakalım. Bu enerji yarın sizin çocuklarınıza da lazım olacak” ifadesini kullandı.

Yıldız, 2012 sonu itibariyle Türkiye'nin “al ya da öde” uygulamasından dolayı Rusya'dan alacağının kalmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 2. bölümün üzerindeki görüşmeler sürerken, birleşime ara verdi.

Yakut, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, 12 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Bu arada, kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle de Genel Kurul'un bugünkü çalışma kararı kaldırıldı.