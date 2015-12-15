T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris'te bir şüpheli gözaltına alındı

Fransa'da, Paris saldırılarıyla bağlatısı olduğundan şüphelenilen bir şahıs gözaltına alındı.

15 Aralık 2015 16:46


Fransız yetkililer, 13 Kasım'da Paris'i kana bulayan saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen bir şüpheliyi gözaltına aldı. 29 yaşındaki şüphelinin Paris'te gözaltına alındığı bildirildi.

Salı günü savcılıktan yapılan açıklamada, şahsın yaşı ve saldırılarla bağlantısı dışında bilgi verilmedi. France Info radyosu, kaynak belirtmeden gözaltına alınan şahsın Paris saldırılarını organize eden aracı kişilerle bağlantısı olabileceğini aktardı. 29 yaşındaki şüphelinin polis sorgusunun yapıldığı bildirildi.

Paris saldırıları sonrası Paris güvenlik güçlerinin düzenlediği 2 bin 700 ev baskını sonrasında 360 kişinin ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Ülkenin kuzeyinde de sorgulanmak üzere iki şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Paris'teki Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa ParisKasım ParisParisInfoBataclanDeutsche Welle Türkçe DW AFP/dpa GA/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24