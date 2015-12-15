Paris'te bir şüpheli gözaltına alındı



Fransız yetkililer, 13 Kasım'da Paris'i kana bulayan saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen bir şüpheliyi gözaltına aldı. 29 yaşındaki şüphelinin Paris'te gözaltına alındığı bildirildi.

Salı günü savcılıktan yapılan açıklamada, şahsın yaşı ve saldırılarla bağlantısı dışında bilgi verilmedi. France Info radyosu, kaynak belirtmeden gözaltına alınan şahsın Paris saldırılarını organize eden aracı kişilerle bağlantısı olabileceğini aktardı. 29 yaşındaki şüphelinin polis sorgusunun yapıldığı bildirildi.

Paris saldırıları sonrası Paris güvenlik güçlerinin düzenlediği 2 bin 700 ev baskını sonrasında 360 kişinin ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Ülkenin kuzeyinde de sorgulanmak üzere iki şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Paris'teki Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmişti.