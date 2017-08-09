Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü; yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir araç askerlere çarpıp kaçtı. Arabanın çarpmasıyla 2'si ağır 6 askerin yaralı olduğu belirtildi. Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany, BMW marka bir aracın askerlerin üzerinde sürdüğünü ve 'kasıtlı bir eylem' olduğunu şüphe bulunmadığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Paris'in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde bu sabah yaşanan olayda bir araç askerlere çarpıp kaçtı. Çok sayıda yaralı var.

Paris Emniyeti operasyon başlatıldığını açıklarken olayın terör saldırısı olup olmadığı inceleniyor. Devriye gezen askerlere çarpan saldırganın kaçmayı başardığı belirtildi.

Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany, BMW marka bir aracın askerlerin üzerinde sürdüğünü ve 'kasıtlı bir eylem' olduğunu şüphe bulunmadığını söyledi. Operasyon başlatan Fransa özel timleri, aracı ülkenin kuzeyinde bir otoyolda yakalamayı başardı.

Saldırgan ülkenin kuzeyindeki bir otoyolda yaralı tutuklandı. Yakalandığı sırada saldırganın silahsız ve yaralı olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları saldırganın aracında çok sayıda kurşun deliği olduğunu söyledi.



Polisle yaşanan kovalamaca sırasında saldırgana açılan ateş sonucu, araçtan seken kurşunlardan biri bir polis memurunu yaraladı.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe de, yakalanan kişinin sabahki saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olduğunu açıkladı.

Fransa'da OHAL uygulanıyor

Daha önce de güvenlik görevlilerine yönelik saldırılara sahne olan Paris, IŞİD'in terör saldırılarına hedef olmuştu.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından ilan edilen OHAL, Temmuz 2016'da Nice kentinde 86 kişinin öldüğü saldırılar sonrası uzatılmıştı. Fransa'da OHAL hâlâ yürürlükte.

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