Paris'te bıçaklı saldırı; 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te elinde bıçak ve demir sopa olan bir saldırgan dördü ağır olmak üzere yedi kişiyi yaraladı. Polis, Afganistan vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını, saldırının bir terör saldırısı olduğunu düşünmek için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris 'te elinde bıçak ve demir sopa olan bir saldırgan dördü ağır olmak üzere yedi kişiyi yaraladı. Polis, Afganistan vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını, saldırının bir terör saldırısı olduğunu düşünmek için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi.

Yerel saatle 23.00 civarında (TSİ 00.00) 19. bölgedeki kanalın kenarında gerçekleşen saldırının görgü tanıkladı bir adamın etraftakilere saldırdığı, önce iki erkek ve bir kadını bıçakladığını anlattı.

Çevrede verilen demir toplarla oynanan petanque oynayanların saldırıyı fark etmesi üzerine adama demir toplar attığını ve saldırganın kaçtığını aktaran görgü tanıkları, daha sonra başka bir sokakta diğer kurbanlarını bıçakladığını belirtti.

Fransız basınına göre yaralananların ikisi İngiliz. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili Fransız yetkililerle işbirliği içinde olduklarını ve olayı yakından takip ettiklerini duyurdu