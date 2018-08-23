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Paris'te bıçaklı saldırı; 2 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösünde bıçaklı bir saldırı meydana geldi

23 Ağustos 2018 14:45

Fransa’nın başkenti Paris’in bir banliyösünde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. İki kişi hayatını kaybederken, saldırıyı IŞİD üstlendi. 

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes'te bıçaklı bir saldırgan sokakta annesini ve kız kardeşini öldürüp üçüncü bir kişiyi de yaraladı.

Saldırgan, daha sonra kaçarak sığındığı evden çıkarken polis tarafından vurularak öldürüldü. Reuters'a konuşan bir polis, saldırganın evden çıkarken kendilerine doğru koşarak tehditler savurduğunu söyledi.

Bölgenin emniyet müdürlüğü Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Polis operasyonu sona erdi … saldırgan etkisiz hale getirildi ve öldü" dedi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak olayla ilgili bir kanıt göstermedi. IŞİD'in bu açıklaması, ölen kişilerin, saldırganın akrabası olduğunun öğrenilmesinden önce yapıldı.

Fransız BFM TV kanalı, saldırganın 'Allahü Ekber' diye bağırdığını aktardı ancak polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

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