Parisliler Eyfel'den yağacak parayı bekledi

Paris'i karıştıran olayın fotoğrafları için TIKLAYIN

Rentabiliweb adlı internet şirketinin halka 5 ila 500 euroluk banknotlar halinde 40 bin euro dağıtacağını öğrenen yaklaşık 7 bin kişi, Eyfel yakınlarındaki Mailorama’ya akın etti. Kurulan bariyerlerin kalabalığı kontrol etmeye yetmediğini gören şirket, polisin uyarısının ardından organizasyonu son anda iptal etti.Bunun üzerine çılgına dönen ve çoğu göçmenlerden oluşan kalabalık, dükkanların camlarını kırdı, bariyerleri yıktı, çevredeki araçları devirdi, polise havai fişekle saldırdı. 12 kişi tutuklanırken, Fransa İçişleri Bakanlığı şirket hakkında soruşturma açtı.2007’de Paris’te başlayan “varoş isyanını” hatırlatan görüntüler Fransız hükümetini alarma geçirdi. Bütçe Bakanı Eric Woerth “dehşete kapıldığını” belirterek, “Bu tür reklam kampanyalarını ABD’de yaptılar, ama Fransa’da yapmaları akıl almaz” dedi. Woerth, “sosyal patlamanın eşiğinde oldukları” iddiasını reddederek, “Nerede para dağıtılsa halk doğal olarak oraya koşar” diye konuştu.