Parisli öğrencilerden "türban günü" eylemi

Paris’te Müslüman üniversite öğrencileri arkadaşlarını bir günlüğüne başörtüsü takmaya davet eden bir etkinlik düzenledi. “Türban günü” adı verilen etkinlik, sosyal medyada oldukça tepki aldı.

CNN Türk’ün haberine göre, Fransa'nın en eski ve en büyük siyaset akademisi kabul edilen Sciences Po üniversitesinde Fransa’daki örtülü kadınların durumuna dikkat çekmek amacıyla yapılan bir girişim, sosyal medyada ve üniversitenin öğrenci birliğinde ateşli tartışmalara sebep oldu.