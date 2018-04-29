Paris'in yeraltı mezar tünellerinde kaybolan gençler üç günün sonunda kurtarıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in altında bulunan yeraltı mezarlarının tünellerinde kaybolan iki genç, üç günlük aramanın ardından bulundu.

Paris itfaiyesi adına konuşan bir sözcü, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu, hipotermi dışında bir sorunu olmadığını, gençleri bulmak için 4 saat boyunca özel eğitimli köpeklerle arama yapıldığını söyledi.

Paris'teki yeraltı mezarları 250 kilometrelik bir tünel ağına sahip.

Bu mezarların yalnızca küçük bir kısmı kamuoyuna açık olsa da BBC'nin Paris'teki muhabiri Hugh Schofield, Fransa'da yeraltı mezar meraklılarının tünellere yasa dışı olarak gizli girişlerden girerek keşifte bulunduğunu veya içerde gizlice partiler verdiğini aktarıyor.

Yeraltı mezarlarında 6 milyon kişinin kemiklerinin olduğu tahmin ediliyor.

Bu mezarlar, 18. yüzyıl sonunda orta çağ mezarlıklarının dolması nedeniyle oradaki kemiklerin çıkartılarak yeraltına indirilmesiyle oluşturulmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre mezarlardaki hava sıcaklığı 15 derece civarında.