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Dünya

Paris'in sembollerinden 'aşk kilitleri' kaldırılıyor

Pont des Arts köprüsündeki 'aşk kilitleri' köprüde çökme riski oluşturması nedeniyle kaldırılıyor

31 Mayıs 2015 17:35

Paris’in sembollerinden Pont des Arts köprüsündeki “aşk kilitleri” kaldırılıyor. Çiftlerin asma kilitleri köprüye astıktan sonra anahtarlarını Seine nehrine atması son yıllarda gelenek haline geldi.

Ancak geçen yıl kilitlerin ağırlığı nedeniyle köprünün bir bölümü çöktü.

Paris Belediyesi yetkilileri, Pazartesi günü güvenlik riski nedeniyle tüm kilitlerin kaldırılamaya başlanacağını açıkladı.
Köprünün üzerinde bir milyon kilit olduğu tahmin ediliyor.
Bu kilitlerin kesilmesiyle köprünün yükü 45 ton hafifleyecek.
Notre Dame yanındaki Pont de l'Archeveche köprüsünün katedrale bakan tarafındaki kilitler de kaldırılacak.

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