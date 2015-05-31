Paris'in sembollerinden 'aşk kilitleri' kaldırılıyor

Paris’in sembollerinden Pont des Arts köprüsündeki “aşk kilitleri” kaldırılıyor. Çiftlerin asma kilitleri köprüye astıktan sonra anahtarlarını Seine nehrine atması son yıllarda gelenek haline geldi.

Ancak geçen yıl kilitlerin ağırlığı nedeniyle köprünün bir bölümü çöktü.

Paris Belediyesi yetkilileri, Pazartesi günü güvenlik riski nedeniyle tüm kilitlerin kaldırılamaya başlanacağını açıkladı.

Köprünün üzerinde bir milyon kilit olduğu tahmin ediliyor.

Bu kilitlerin kesilmesiyle köprünün yükü 45 ton hafifleyecek.

Notre Dame yanındaki Pont de l'Archeveche köprüsünün katedrale bakan tarafındaki kilitler de kaldırılacak.