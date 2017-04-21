T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris'in merkezinde polise saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te polise ateş açan bir kişi vurularak öldürüldü. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.

21 Nisan 2017 01:51

Fransa'nın başkenti Paris'te iki kişi tarafından polise ateş açıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı Paris'in ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda meydana gelen olayda saldırganlardan birinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.

Saldırı sonrası Paris üzerinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı, polis helikopterinin alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

Paris polisi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Champs Elysees Bulvarı'nda geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu ve halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu pazar günü düzenlenecek.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/EC/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaParisBakanlığı ParisChamps Elysees BulvarıTwitterWelle Türkçe Reuters/AP/EC/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24