-PARİS VE ŞAM ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 11.06.2011 - Fransa, Suriye'deki diplomatik temsilcilikleri önünde yapılan protesto gösterilerine yönelik tepkisini dile getirmek üzere Suriye'nin Paris Büyükelçisi Lamiya Şekkür'ü Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, Halep ve Şam'daki gösterilere Suriyeli yetkililerin müdahale etmemesi protesto edildi. Şam ve Halep'teki gösterilerde Fransız bayrakları yakılmıştı. Suriye'deki Fransız diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra ABD'nin Şam'daki Büyükelçiliği önünde de yine aleyhte gösteriler düzenlenmişti. ABD de yaptığı açıklamada, Suriye hükümetini gösterileri organize etmekle suçlayarak, Amerikan karşıtı "kışkırtmaya" son verilmesini istemişti. ABD ve Fransa'nın Şam Büyükelçileri, Hama kentini ziyaret ettikleri için önceki gün Suriye Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı Büyükelçi Ford ve Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevallier'nin, Hama ziyaretlerinin "ABD ve Fransa'nın Suriye'nin içişlerine müdahalesinin açık bir kanıtı" olduğu açıklamasını yapmıştı.