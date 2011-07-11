T24 LogoT24 Logo
Dünya

PARİS VE ŞAM ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR PARİS (A.A)

11 Temmuz 2011 16:02

-PARİS VE ŞAM ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 11.06.2011 - Fransa, Suriye'deki diplomatik temsilcilikleri önünde yapılan protesto gösterilerine yönelik tepkisini dile getirmek üzere Suriye'nin Paris Büyükelçisi Lamiya Şekkür'ü Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, Halep ve Şam'daki gösterilere Suriyeli yetkililerin müdahale etmemesi protesto edildi. Şam ve Halep'teki gösterilerde Fransız bayrakları yakılmıştı. Suriye'deki Fransız diplomatik temsilciliklerinin yanı sıra ABD'nin Şam'daki Büyükelçiliği önünde de yine aleyhte gösteriler düzenlenmişti. ABD de yaptığı açıklamada, Suriye hükümetini gösterileri organize etmekle suçlayarak, Amerikan karşıtı "kışkırtmaya" son verilmesini istemişti. ABD ve Fransa'nın Şam Büyükelçileri, Hama kentini ziyaret ettikleri için önceki gün Suriye Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı Büyükelçi Ford ve Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevallier'nin, Hama ziyaretlerinin "ABD ve Fransa'nın Suriye'nin içişlerine müdahalesinin açık bir kanıtı" olduğu açıklamasını yapmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24