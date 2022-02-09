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Dünya

Paris'teki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi hakim karşısında: "IŞİD'i destekliyorum"

Paris'te meydana gelen terör saldırılarında 130 kişi yaşamını yitirmişti

09 Şubat 2022 16:03

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında 130 insanın ölümüne neden olan terör saldırılarının baş şüphelisi Salah Abdeslam hakim karşısına çıktı.

Paris’te 2015 yılında  Bataclan konser salonu, barlar, restoranlar ve Stade de France’ı eş zamanlı hedef alan IŞİD terör saldırısında şüpheliler arasında tek yaşayan kişi olan Salah Abdeslam mahkemeye çıktı.

Abdeslam, mahkemede IŞİD’i desteklediğini ve “sevdiğini” söyledi. Abdeslam, “Kimseyi öldürmediğini ya da yaralamadığını” söyledi.

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