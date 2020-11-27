Paris'te üç polisin maske takmayan siyah bir vatandaşı dövdüğü görüntüler çıktı; polisler uzaklaştırıldı

Fransa'nın Paris kentinde üç polis memurunun siyah bir müzik yapımcısına maske takmadığı için şiddet uyguladığı ve ırkçı hakaretlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Polisler görevden uzaklaştırıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Michel isimli müzik yapımcısını maskesiz sokakta gören polisler, arabalarından çıkarak yapımcıyı stüdyosunun kapısına doğru ittirdi. Soyadı bilinmeyen yapımcı Michel, olay anını şöyle anlattı "Hiçbir şey söylemeden beni iten bir el hissettim. Kimin eli olduğunu anlamadım. Ne olduğunu anlamadım, yardım için bağırdım" dedi.

Kameraya yansıyan görüntüler polislerin Michel'i yumrukladığı ve tekmelediğini gösterdi. Fiziksel şiddetin yanı sıra polisler Michel'e ırkçı hakaretlerde bulundu. Michel, binanın içinde alt katta bulunan iş arkadaşlarından yardım istedi. Başı kanayan Michel'i arkadaşlarının gelmesi kurtardı. Bina girişinden uzaklaştırılan polisler, camı kırarak içeri göz yaşartıcı sprey sıktı.

Michel, "Korkuyordum, hayatımın son günü sandım. Sürekli 'Ben bir şey yapmadım' diyordum. Bana 'Yere yat' diye bağırdılar" dedi. Michel daha sonra polislerin yukarıda birinin kendilerini çektiğini fark ettiğini ve dövmeyi bıraktığını söyledi.

Polisler olay sonrası Michel'i karakola götürdü ve "polise hakaret"le suçladı. Michel 48 saat gözaltında kaldı ve daha sonra serbest bırakıldı. Çekilen video görüntüleri ve stüdyonun güvenlik kamerası ise polislerin uyguladığı şiddetin kanıtı oldu.

Üç polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polisler, "Kamu görevlisi tarafından şiddet" ve "yanlış ifade vermek" suçlarıyla sorgulanıyor.