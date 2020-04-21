Paris’te suda Koronavirüs tespit edildi

Başkentin su tedarik kurumu Eau de Paris’in laboratuvar, endüstriyel su boru hatlarında Koronavirüs izine rastlandığını açıkladı.

Belediye bu suyu sokak temizliği gibi kentsel ihtiyaçlar için kullanıyordu, ancak laboratuvar sonuçlarından sonra kullanıma son verildiği belirtildi.

İçme suyuna virüs bulaşma riskinin bulunmadığı da aktarıldı. Kentin içme suyunda yapılan incelemelerde olumsuz bir sonuca rastlanmadı.