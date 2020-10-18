Paris'te öğretmen cinayetinin ardından eğitimciler bir arada: İfade özgürlüğünden bahsetmeye devam edeceğiz

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Fransa'nın başkenti Paris'te, öğrencileriyle Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed karikatürüyle ilgili bir tartışma açtıktan sonra hedef gösterilen ve sonra başı kesilerek öldürülen Samuel Paty'nin ardından eğitim sendikaları 'boyun eğmeyecekleri' yönünde ortak açıklama yaptı.

Öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Fransa'da eğitim sendikalarından temsilciler, Eğitim Bkaanı Jean Michel Blanquer ve Başbakan Jean Castex ile görüştü. Temsilcilerden biri olan Jean Remi Girard, toplantıdan önce, öğretmenlerin 'yıkıldığını' ancak korkmayacağını söyledi. Girard, "Fransa'da, 21'inci yüzyılda bir öğretmenin mesleğini yaptığı için cinayete kurban gittiğini görmek korkunç" dedi.

Girard, "İfade özgürlüğünden bahsetmeye devam edeceğiz Eğer zor konular varsa, onları da öğretmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ruhunu güçlendirmeye ve herkesin bir şeye katılmama hakkı olduğuna anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransa'da bugün öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi üzerine çeşitli gösteriler düzenlemesi bekleniyor. Eğitim Bakanı Blanquer, "Birliğimizi ve ulusal bağımızı göstermemiz önemli" diyerek herkesi öğretmenlere destek olmaya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinayetin "tipik bir İslamci terör saldırısı" olduğunu söylemiş ve Fransa'nın teröre karşı 'varoluşsal bir mücadele hâlinde' olduğunu söylemişti.

Fransa'da olayın ardından soruşturma başlatan terör savcısı Jean-François Ricard, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği öne sürülen, başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayeti ile ilgili açıklamasında saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu dile getirmişti.

Paty'nin derste karikatürü gösterdikten sonra hem kendisinin hem de çalıştığı okulun tehditler aldığı belirtildi.