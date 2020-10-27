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Dünya

Paris'te bomba alarmı: Zafer Takı'nın bulunduğu bölge tahliye edildi

Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu

27 Ekim 2020 20:09

Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı anıtını çevreleyen bölge için verilen bomba ihbarı sonrası Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

Paris'te polise gelen bir ihbar üzerine Zafer Takı anıtını çevreleyen bölge güvenlik tedbiri amacıyla boşaltılması sonrası hayat normale döndü. Bomba uzmanları tarafından yapılan incelemede herhangi bir şey bulunamadı.

Ancak polisin yaptığı aramalar sırasında Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta ele geçirdiği bildirildi.

Polis, güvenlik güçlerinin bomba ihbarı almasının ardından Paris'in merkezindeki Arc de Triomphe'yi çevreleyen alanın boşaltılmış. Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonu, geçici süreyle kapatmıştı.

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