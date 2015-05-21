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Paris suikastinin soruşturma süreci tamamlandı

Taraflar eğer bir ay içerisinde itirazda bulunmazsa, savcı davanın başlama tarihini belirleyecek

21 Mayıs 2015 17:23

Paris’te katledilen Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez ile ilgili soruşturma süreci tamamlandı. AFP’nin geçtiği habere göre, eğer bir ay içerisinde itiraz olmazsa, davanın başlama tarihi belirlenecek.

Fransa’nın başkenti Paris’te suikaste uğrayan 3 Kürt kadın siyasetçinin ölümüne ilişkin soruşturma süreci tamamlandı. Ajans France Press’in (AFP) geçtiği habere göre, taraflar eğer bir ay içerisinde itirazda bulunmazsa, savcı davanın başlama tarihini belirleyecek.

İMC'de yayımlanan habere göre, ajansa konuşan katil zanlısı Ömer Güney’in avukatlarından Gzaviye Nogera, “Soruşturma muhtemelen Türk makamları ile uluslararası işbirliğindeki zaafiyetlerden dolayı suç ortağı ve azmettirici bulamadı” iddiasında bulundu.

Ömer Güney’i ‘günah keçisi’ olarak nitelendiren avukat Nogeras bu şartlar altında Güney’in mahkeme önüne kesik ve çarpık bir dosya ile çıkacağını söyledi.

3 Kürt kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayla geçen Nisan ayında Fransa hükümetinin, istihbarat servislerinin ellerindeki bilgiler üzerinde gizliliği kısmen kaldırdığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma hakimi Eylül 2014’te, Ömer Güney’in faaliyetlerinin Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT) ile bağlantısı olabileceği şüphesiyle ilgili bakanlıklardan gizli istihbarat belgelerini istemişti.

Şu ana kadar ortaya çıkan belgelere göre katil zanlısı Güney, 2012 yılında Türkiye’ye defalarca gizli ziyaretlerde bulundu.

Zanlıya ilişkin internete sızan ses kaydında tetikçi Güney, MİT’te olduğu belirtilen iki kişiyle cinayet planlarını konuşuyordu.

Sakine Cansız’a yönelik suikast için tetikçiye verilen talimatın belgesi de yayınlandı. Belgede, Güney’e “olası harcamalar” için 6 bin Euro gönderildiği kaydediliyordu.

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