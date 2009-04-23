Paris şıklığı

Pastel tonlarda çiçek baskılı tekstiller, elegan meşe mobilyalar ve zarif aksesuarlarla evinize Paris şıklığını taşıyın.



Evim dergisi evinizde bu şıklığı yaratmanız için size birkaç ipucu veriyor.



Küçük detaylarda saklı bir stil



Ana hatlarıyla country, pastel tonları ve çiçeklerle Provence tarzını andırıyorsa da yeni Fransız stili, küçük detaylarla kendi tarzını ortaya koyuyor. Fransa'nın geleneksel misafirperver dekorasyon tarzı, rahatlık ve doğayla iç içe olma özellikleri bu stilde de yine değişmiyor. Baskın renkler, renk paletinin en pastel tonları; nil yeşili, beyaz, uçuk mavi, uçuk sarı...



Eğer evinize bu stili taşımak istiyorsanız anahtarınız ''doğallık'' olmalı. Mobilyalarınızı meşe gibi doğal ahşaptan seçmelisiniz. Formları ise gizli bir görkemi içermeli. Örneğin masanız, konsolunuz ya da orta sehpanız, kıvrımlarıyla feminenliği vurgulamalı, bacakları kavisleriyle buna gizlice destek vermeli. Ahşap mobilyalar, bu tarzı uyguladığınız mekanın diğer elemanlarıyla da mutlaka uyum sağlamalı. Aksesuarlarda ağır olmayan kristaller, kır havasını evlere taşıyan cam fenerler, ipek şapkası ve krom ayağıyla abajurlar, floral baskılı duvar kağıtları, ''yeni'' ama ''zamansız'' bu stili yaratmanın küçük ipuçları. Biraz Paris, biraz da Fransa'nın güneyini harmanlayan bu yeni stil, dekorasyon tutkunu pek çok kişinin gönlünü fethedecek gibi.



Gizli Şıklık



Bu görünüm, rustik cazibeden daha çok Parizyen bir elegansı tanımlıyor. Kıvrımlı mobilyalar ve kavisli ayaklar, krem ve uçuk yeşille karıştırılmış tekstiller, zamansız, taze ve aydınlık bir uyumu gözler önüne seriyor.



Birkaç ipucu daha...



Zengin detaylar: İşlemeli/nakışlı tekstiller, pililer ve silindir formlu yastıklar, Fransız şatolarının şıklığını odalarınıza taşıyabilir.



Dantel işlemeli kadeh: Yemek masanıza, dekoratif bir kadehle dramatik bir görünüm katabilirsiniz.



Antik stil: Süslü kulpları ve sade formlu ayaklarıyla bir konsol, geleneksel hisler uyandıracaktır.



Kristal dokunuşlar



Düğme ve boncuklarla yapılmış püsküller, perdelerinize yeni Fransız etkisini taşıyacak.



Cam efekti



Şişe ve vazo formlu cam bir fener ya da mumluk, konsol ve masa üzerinde kullanıma çok uygun olabilir.



Sofistike aydınlatma



Krom ve ipek kombinasyonuyla şık bir abajur bu dekoru bütünleyecektir.



Güzel seramikler



Kenarları kıvrımlı yemek takımları, çay fincanları ve işlemeli örtülerle, masanıza vintage bir dokunuş ekleyin.



