Paris saldırısının ardından Fransa'da polise yeni saldırı

Fransa’nın Marsilya kentinde yüzleri maskeli saldırganlar bir devriye aracına ateş açtı. AK-47 tipi otomatik silahlar kullanılan saldırının detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, saldırıyla ilgili açıklanan can kaybı ya da yaralı durumu henüz söz konusu değil. Güvenlik çemberine alınan bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Saldırıdan önce Başbakan Manuel Valls'in şehre bugün bir ziyaret geröekleştirmeyi planladığı bildiriliyor.