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Dünya

Paris saldırısının ardından Fransa'da polise yeni saldırı

Charlie Hebdo baskının ardından terör endişesinin sürdüğü Fransa'da 10 kişilik maskeli saldırgan bir grup polise ateş açtı

09 Şubat 2015 16:06

Fransa’nın Marsilya kentinde yüzleri maskeli saldırganlar bir devriye aracına ateş açtı. AK-47 tipi otomatik silahlar kullanılan saldırının detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, saldırıyla ilgili açıklanan can kaybı ya da yaralı durumu henüz söz konusu değil. Güvenlik çemberine alınan bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Saldırıdan önce Başbakan Manuel Valls'in şehre bugün bir ziyaret geröekleştirmeyi planladığı bildiriliyor. 

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