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Dünya

Paris saldırganına silah temin ettiği iddia edilen şüpheli İspanya'da yakalandı

Paris saldırılarında 132 kişi hayatını kaybetmişti

14 Nisan 2016 00:34

İspanya polisi, geçen yıl Ocak ayında Yahudi süpermarketinde dört kişiyi öldüren Amedy Coulibaly'ye silah temin ettiğinden şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Madrid'deki yetkililer, 27 yaşındaki Antoine Denive'in Fransız-İspanyol ortak operasyonunda Malaga'da bir eve düzenlenen baskında yakalandığını söyledi.

Fransa vatandaşı Denive'in, Hypercacher adlı süpermarkete saldırı düzenlediği 9 Ocak'tan haftalar sonra Fransa'dan kaçtığı belirtiliyor.

Paris'te geçen yıl Ocak ayında Charlie Hebdo ve süpermarkete düzenlenen saldırıyla, Montrouge'da bir kadın polise de ateş açılmasıyla toplam 17 kişi öldürülmüştü.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Malaga'nin Rincon de la Victoria bölgesindeki binaya düzenlenen baskında Sırbistan-Karadağ'lı iki şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'nın kuzeybatı bölgesi Pas de Calais'den olan Fransız Denive'in kendisine silah ve mühimmat tedarik ettiğinden şüphelenilen iki Sırp'la da bağlantısı olabileceği belirtiliyor.
 

İspanya bağlantısı
 

Polis, Denive'in saldırılardan sonra Fransa'yı terk edip Malaga'ya yerleştiğini söyledi.

Çarşamba günü Madrid'de mahkemeye çıkarılan Denive suçlamaları reddetti.

Denive'in Fransa'ya iade edilmeyi kabul ettiği bildiriliyor ancak henüz bu haberler teyit edilmedi.

Paris saldırganlarının İspanya'yla bağı olduğuna dair kanıtlar çıkmıştı.

Saldırılarından sonra bazı kaynaklar, Coulibaly ve kız arkadaşı Hayat Boumeddiene'nin 31 Aralık 2014'te Madrid'e gittiklerini ve orada birkaç saat kaldıklarını söyledi.

Diğer yandan geçen yıl Kasım ayında İslamcı militanların saldırdığı ve 90 kişiyi öldürdüğü Paris'teki Bataclan konser salonu yeniden kapılarını açacağını duyurdu.

Facebook'tan paylaşılan mesajda yenileme çalışmalarının başladığı ve ilk konserin, saldırıların yıldönümünden günler sonra düzenleneceği belirtildi. Açılış tarihi verilmedi.

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