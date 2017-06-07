Paris saldırganı IŞİD destekçisi çıktı

Paris'teki ‘Notre Dame' Katedrali'ne saldırdıktan sonra polis tarafından vurularak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki fail eylemden önce çektiği videoda terör örgütü IŞİD'e bağlı olduğunu duyurdu. Görüntülerin bulunduğu kaset polisin saldırganın evinde yaptığı arama sırasında bulundu.

Kimliği açıklanmayan saldırgan salı günü çekiçle saldırdığı katedralin önündeki polislerden birini yaralandıktan sonra diğer polisin açtığı ateşle yaralanmıştı. ‘Hilafetin askeri olduğunu' bağıran saldırgan çekiç darbelerini ‘Suriye için' indirdiğini söylemişti.

Londra saldırısında 2 Fransız öldü

Fransız makamları kayıp ilen edilen iki Fransız vatandaşından ikincisinin de cumartesi günü Londra'da düzenlenen terör saldırısında ölen yedi kişi arasında olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ‘kayıp olduğu bildirilen Fransız vatandaşının terör saldırısında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini' söyledi. Le Drian böylece iki Fransız'ın terör eylemine kurban gittiğinin kesinlik kazandığını, kayıp olduğu öğrenilen üçüncü Fransız'ın akıbetinin ise bilinmediğini belirtti.

Bakanın açıklamasına göre Londra'daki saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 8 Fransız yaralandı. Dışişleri Bakanı Le Drian, İngiliz polisinin devam etmekte olan incelemelerinde elde edilecek sonuçlara göre rakamların değişebileceğini sözlerine ekledi.

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DW/afp/dpa/AG/BS