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Spor

Paris Saint Germain yine mağlup

28 Eylül 2008 03:00

Kayserispor'un UEFA Kupası'ndaki rakibi Paris St Germain, geçen hafta deplasmanda St. Etienne'e 1-0 mağlup olmuştu. Lacivert kırmızılı ekip, bu hafta da sahasında Grenoble'ye aynı skorla boyun eğdi.


Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne oldu. Paris ekibi özellikle Giuly ve Kezman ile pozisyonlara girerken, konuk takım Grenoble de Courtois ve Romao ile önemli fırsatlar yakaladı. İki takım da bunlardan sonuç alamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının ilk 25 dakikası da karşılıklı ataklarla geçilirken yine gol sesi çıkmadı.

Paris St Germain, 70. dakikadan itibaren seri şekilde pozisyonlara girmeye başladı. Arka arkaya üç fırsattan yararlanamayan başkent ekibi, 77. dakikada topu ağlarında gördü.

Feghouli'nin pasında topu alan Akrour, ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu sağ köşeye gönderdi ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Bu şok golden sonra oyundaki etkinliği kaybolan Paris ekibi, rakibine önemli pozisyonlar vermeye başladı.

90+3. dakikada Luyindula'nın ceza sahası içinden şutu da yandan auta gidince maç 1-0 Grenoble üstünlüğüyle sona erdi.

Paris ekibi bu sonuçla 7. maçlar sonunda 10 puanda kalmış oldu. Grenoble ise puanını 13'e yükseltti.

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