Paris Saint-Germain'den Paul Pogba'ya "büyük" teklif

Paris Saint-Germain, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'yı bonservissiz kadrosuna katmayı planlıyor.

Transfer döneminin en flaş kulübü Paris Saint-Germain, gözünü Paul Pogba'ya dikti.

Paris ekibi, Manchester United ile olan sözleşmesiyle son sezonuna giren Fransız yıldızı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamak istiyor.

The Independent'in haberine göre PSG, Pogba'nın 2022/23 sezonunda takıma katılması halinde orta saha oyuncusuna haftalık 600 bin euro maaş teklif edecek.

28 yaşındaki Fransız oyuncu için Real Madrid'in de devrede olduğu belirtilirken, İspanyol kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle Pogba'nın PSG'ye sıcak baktığı aktarıldı.

Paris Saint-Germain aynı girişimi Wijnaldum'u transfer etmek için kullandı ve Hollandalı yıldıza Barcelona'nın üç katını teklif ederek imzayı attırdı.